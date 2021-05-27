Мужчина устроил стрельбу в фастфуде из-за картошки фри

Двое мужчин поскандалили из-за картошки фри в ресторане быстрого питания в Запорожье. В результате один выстрелил в другого. Об этом сообщило ИА Nation News.

Они оба заказали закуску, и когда вынесли одну порцию, они стали спорить чья она. В результате один из них выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Очевидцы смогли забрать оружие, а стрелок сбежал. Позже его задержала полиция.

Его могут посадить на срок до семи лет.