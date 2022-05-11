Мужчина устроил стрельбу в больнице Удмуртии

Жителя Удмуртии задержали за стрельбу в больнице. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на МВД по региону.

По данным следствия, медсестра в приемном покое посоветовала ему обратиться в поликлинику. Мужчине это не понравилось и он стал угрожать ей предметом, похожим на пистолет. Женщин скрылась, после чего дебошир пошел на выход и по пути выстрелил.

Его задержали полицейские. Оказалось, что он незаконно хранил оружие. Возбуждено уголовное дело.