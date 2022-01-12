12 января 2022, 19:28
Мужчина устроил стрельбу у бара в центре Воронежа
Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета около бара в центре Воронежа. Об этом сообщило РИА ФАН.
В результате его задержали полицейские. Никто не пострадал.
Правоохранители проводят проверку и устанавливают подробности и детали происшествия.
Ранее сотрудники полиции Ташкента открыли стрельбу по автомобилю Malibu, который не уступил дорогу президенту Узбекистана. Момент видео с моментом дорожного происшествия появилось в социальных сетях.