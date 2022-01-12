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    12 января 2022, 19:28

    Мужчина устроил стрельбу у бара в центре Воронежа

    Дарья Морозова

    Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета около бара в центре Воронежа. Об этом сообщило РИА ФАН.

    В результате его задержали полицейские. Никто не пострадал.

    Правоохранители проводят проверку и устанавливают подробности и детали происшествия.

    Ранее сотрудники полиции Ташкента открыли стрельбу по автомобилю Malibu, который не уступил дорогу президенту Узбекистана. Момент видео с моментом дорожного происшествия появилось в социальных сетях.