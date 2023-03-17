Происшествия 17 марта 2023, 02:11 Мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки в Подмосковье — СМИ ТАСС: мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки в Подмосковье РИА «Новости»

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Мужчина начал стрелять из автомата с балкона многоэтажного жилого дома в подмосковной деревне Голубое. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Предварительно, мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного жилого дома. Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются», — заявил собеседник агентства.

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На месте сейчас находятся сотрудники полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Там также отметили, что данных о пострадавших не поступало.

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По словам очевидцев, мужчина сначала запускал фейерверки, а после этого начал стрелять в воздух, добавили «Известия».

В среду, 15 марта, 47-летний житель Вятских Полян, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу из ружья из окна квартиры в сторону сотрудников полиции. Одного правоохранителя ранило рикошетом от выстрела, угрозы его жизни сейчас нет.

Мужчину задержали бойцы Росгвардии по Республике Татарстан, поскольку пункт дислокации силовиков Татарстана оказался гораздо ближе к месту происшествия, чем расположение кировского СОБР. Оружие спецназовцы не применяли. Против жителя Вятских Полян возбудили уголовное дело.