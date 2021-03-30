Мужчина устроил стрельбу по полицейским в Новых Вешках, готовится штурм. Трансляция

Мужчина устроил стрельбу в поселке Новые Вешки. Он забаррикадировался в своем доме. Силовики готовятся к штурму, был слышен взрыв. «360» ведет трансляцию с места происшествия.

Стрельба в коттеджном поселке Новые Вешки началась около 11:00 во вторник, 30 марта. Огонь по прибывшим на место сотрудникам Росгвардии открыл мужчина 1960 года рождения.

В областном главке МВД уточнили, что его заподозрили в причастности к незаконному обороту оружия. По решению суда в его доме планировали провести осмотр. Но владелец начал стрелять сразу, как только силовики приблизились к его участку.

Кроме стрельбы из автоматического оружия владелец дома бросил в правоохранителей две гранаты, одна из которых сдетонировала.

По данным СМИ, внутри дома кроме самого стрелка находились его дочь с мужем и ребенком. Мужчина выпустил всех кроме зятя. Также журналисты сообщили, что на владельца дома зарегистрированы пять единиц нарезного оружия и одно травматическое.