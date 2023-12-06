Важное 06 декабря 2023, 15:18 Мужчина устроил стрельбу на трассе «Урал» в Рязанской области. Погиб полицейский Telegram-канал «112»: мужчина застрелил полицейского на трассе под Рязанью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Житель деревни Высокое, расположенной близ федеральной трассы М5 «Урал» в Рыбновском районе Рязанской области, устроил стрельбу из окна своего дома. Из-за ЧП движение в сторону Москвы перекрыли. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Рыбное Онлайн 18+».

Сообщения о происшествии также начали публиковать в местных чатах. По данным одного из пользователей, перестрелка произошла напротив Веселовского поворота.

Реклама

«У мужика поехала крыша, и он начал шмалять по всем машинам со второго этажа», — пояснил он.

Также местные жители начали сообщать о том, что в результате стрельбы погиб человек, уточнило издание Rybnoe.net. Никакого официального подтверждения этой информации нет.

«360» обратился в региональный главк МВД, однако получить оперативный комментарий у ведомства не удалось.

По данным Telegram-канала «112», стрельбу устроил 47-летний местный житель. Его мотивы пока не известны.

Источник канала заявил, что преступник ранил одного из прибывших на место сотрудников полиции — тот якобы скончался на месте. Стрелка смогли задержать. В настоящее время его везут на допрос.