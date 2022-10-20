Мужчина устроил стрельбу на парковке в Петербурге | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 14:27 Мужчина устроил стрельбу на парковке в Петербурге

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Петербуржец открыл стрельбу на территории парковки в Санкт-Петербурге из-за конфликта с охранником. Об этом сообщило издание «Петроград».

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ЧП произошло в паркинге на проспекте Героев. Охранник сообщил в полицию, что на территорию приехал мужчина без парковочного места, который вел себя агрессивно, а после конфликта с охранником открыл стрельбу. Полицейские прибыли на место и задержали подозреваемого. Оказалось, что он стрелял из ракетницы, которую после этого выбросил, написало ИА Nation News.