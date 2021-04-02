Мужчина устроил стрельбу на парковке в Челябинске

Мужчина стрелял из травматического пистолета на парковке около жилого дома в Челябинске. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на городское управление УМВД.

По данным очевидцев, произошел конфликт у двух водителей. В результате один из них открыл стрельбу. Прохожие вызвали полицию.

«В данный момент ведется проверка, по результатам которой будет принято решение», — рассказали в пресс-службе городского управления полиции.