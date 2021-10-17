Мужчина устроил стрельбу из-за дорожного конфликта в Москве

Дорожный конфликт в районе Чертаново Южное закончился стрельбой. Один мужчина ранил своего оппонента из травматического оружия, сейчас стрелок задержан.

О ЧП сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Москве. В полиции уточнили, что пострадавший был доставлен в больницу. По факту случившегося идет проверка.

В сентябре в дорожном конфликте в Подмосковье пострадал водитель грузовика, не желавший пропускать машину, водитель которой стремился объехать пробку по обочине. Тогда недовольный мужчина вместе со своей подругой атаковали его с топором и пистолетом.

По словам пострадавшего, помимо этого, «обочечники» распылили ему в лицо перцовый баллончик.