Мужчина устроил стрельбу из травмата возле Дворца творчества детей и молодежи в Оренбурге

Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета около Дворца творчества детей и молодежи в Оренбурге, сообщило издание orenday.ru.

На место прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, произошел некий конфликт, у одного из участников которого оказалось оружие. Подозреваемого задержали. Выстрелы, предположительно, были в воздух, написало ИА Nation News. СК проводит проверку.