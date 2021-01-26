Мужчина устроил стрельбу из травмата в кафе в Челябинской области

Уточняется, что между посетителями возник конфликт, который перерос в драку, а затем в стрельбу. Один из участников получил травму.

Дебошир пытался отстреливаться и от прибывших сотрудников Росгвардии. Также он собирался скрыться с места происшествия, но его задержали.