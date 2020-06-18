Мужчина устроил самосожжение напротив МВД Калининграда. Видео

Мужчина попытался устроить самосожжение напротив управления МВД Калининграда. Перед этим он некоторое время общался с полицейскими и кричал, что поступает так из-за их бездействия. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как мужчина в красной футболке общается с полицейскими. В руках он держит канистру с бензином. Во время переговоров с правоохранителями 40-летний мужчина рассказал, что бывшая супруга похитила их общего ребенка и пытается вывезти его в Турцию.

«У меня бывшая жена украла ребенка. Ваша контора отказывается работать. Она в Москве и сейчас пытается его вывезти в Турцию», — прокричал он перед попыткой самосожжения.

В МВД Калининграда изданию «Подъем» рассказали, что получили заявление от местного жителя 17 июня. Он рассказал о гражданско-правовом конфликте супругой — пара официально разводилась. 18 июня мужчина вновь пришел к отделению с канистрой бензина и зажигалкой — он пребывал в нервном и неадекватном состоянии.

В результате он облился бензином и поджег себя. Однако это удалось предотвратить — мужчину потушили находившиеся рядом пожарные. Правоохранители вызвали скорую помощь. По данным ИА «МедиаКалибр», он получил ожоги рук и тела второй и третьей степеней. По данным агентства, сейчас мужчину передали медикам из психиатрической больницы.