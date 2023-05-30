Эксклюзив 30 мая 2023, 14:26 Мужчина устроил погром в подъезде на Тимирязева и попал на видео «360»: появилось видео с мужчиной, устроившим погром на улице Тимирязева

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Мужчина в подъезде на улице Тимирязева в Кирове устроил погром. Видеозапись момента происшествия оказалась в распоряжении «360».

Неизвестный вышел из лифта и принялся жать на кнопки вызова, затем он снес информационный стенд. Все это происходило на глазах у семьи с тремя детьми, которая в это время стояла в подъезде. Выходка молодого человека напугала девочку.

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Затем мужчина сильно хлопнул стеклянной дверью. От удара некоторые элементы конструкции упали.

Ранее в Реже молодая мать стала жертвой нападения неадекватной соседки. Она подкараулила женщину, когда та возвращалась с прогулки с шестимесячным младенцем, и стала избивать ее сумкой.