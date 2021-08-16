Мужчина устроил погоню на мотоцикле в Санкт-Петербурге

Мотоциклист из Екатеринбурга устроил погоню в Санкт-Петербурге. Мужчина отказался остановится по требованию инспектора в Ольгино. В задержании лихача участвовало десять автомобилей ДПС. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на «Дорожного инспектора».

Погоня началась около половины второго ночи в районе поселка Ольгино. Мужчина направился в сторону Черной речки, затем развернулся, доехал по Приморскому проспекту до «Беговой», а после выехал в сторону Сестрорецка. Парень находился на мотоцикле не один, вместе с ним была 19-летняя попутчица.

Когда сотрудники ДПС зажали мотоциклиста в «коробочку», он пошел на таран и повредил правую часть патрульного автомобиля Skoda. В результате маневра девушка чуть не повредила ногу.