Мужчина устроил погоню с полицейскими и был подстрелен в Ленобласти

Полицейские подстрелили водителя, который пытался уйти от них в Ленинградской области. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Уточняется, что водитель грубо нарушил ПДД. Полицейские потребовали остановиться, но мужчина, наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться. В ходе погони правоохранители применили табельное оружие. Сначала они выстрелили в воздух, а потом по колесам автомобиля. Одна из пуль задела водителя. После этого он остановился и ему вызвали скорую.