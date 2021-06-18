Мужчина устроил пьяный дебош на заправке в Уфе

Молодой человек учинил пьяный дебош на АЗС в Уфе. Об этом сообщило агентство ToDay News Ufa.

Сигнал поступил с автозаправочной станции на проспекте Октября, которая находилась под охраной ведомства. На месте происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили пьяного мужчину. Он вырвал терминал оплаты вместе с проводами и бил им по заправочной колонке.

Хулигана задержали и доставили в участок. Оператор АЗС рассказал, что пьяного мужчину высадили неподалеку от заправки. Озлобленный 22-летний мужчина начал крушить все на своем пути. Ранее он уже был судим.