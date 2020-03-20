Мужчина устроил гонки с полицией на машине без номеров в Москве. Видео

Нарушитель-рецидивист устроил гонки с полицией в Москве. При задержании он начал сопротивляться, но убежать ему не удалось. 27-летний мужчина ездил на Jeep Wrangler без прав и номеров. Погоня попала на видео.

Как рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, полицейским пришлось пуститься за нарушителем в погоню. Он несколько раз отказался остановиться и выйти из машины, проехал на красный свет, гнал по встречке. На его машине не было номеров, а у него самого — водительских прав.

После того, как мужчину задержали, выяснилось, что нарушитель он со стажем. Только за 2020 год в базе данных он 18 раз нарушил правила дорожного движения на общую сумму штрафов 51 400 рублей. Суд арестовал гонщика на 20 суток.