Мужчина устал стоять в очереди и ударил сторожа в больнице Миасса. Видео

В Миассе мужчина ударил сторожа в больнице, отказавшись стоять в очереди. После нападения он скрылся вместе с ребенком, которому якобы нужна была помощь. Происшествие попало на видео.

Как рассказали «360» в больнице № 2 Миасса Челябинской области, нападение произошло в 16:25 7 мая. Мужчина приехал в больницу с супругой и травмированным ребенком, но женщина-сторож сказала им подождать, потому что в это время в больнице было много посетителей.

«После ожидания минут пяти-семи они потребовали, чтобы их приняли без очереди, на что им ответили отказом и попросили подождать. Мужчина дернул резко дверь, пнул сторожа в живот ногой, она на несколько метров отлетела, ударилась в стену, после чего он забрал ребенка, супругу и удалился», — рассказал начальник службы безопасности больницы Алексей Семченков.

Поскольку мужчина скрылся, они не успели узнать его имя и фамилию, но женщина все равно подала заявление в полицию. По словам представителя больницы, сегодня ей стало хуже, ей потребовалась госпитализация.