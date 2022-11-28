Происшествия 28 ноября 2022, 18:07 Мужчина уронил младенца во время смены подгузника в Омской области. Мальчик скончался

Читать 360tv в

В Омской области суд вынесет приговор 45-летнему местному жителю, по вине которого погиб шестимесячный младенец. Об этом написал сайт kp.ru.

По данным правоохранителей, во время замены подгузника мужчина уронил ребенка, из-за чего тот ударился головой о ногу родителя.

Реклама

Спустя месяц ребенок скончался в больнице из-за полученных травм. Сейчас мужчина дожидается решения суда. Известно, что ранее его привлекали к уголовной ответсвенности за наркотики.

Реклама