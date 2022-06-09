Мужчина упал в трубу на востоке Москвы и погиб

Мужчина упал в трубу на востоке Москвы, сообщил источник «360». Спасти пострадавшего не удалось, приехавшие на место происшествия медики констатировали его смерть.

Все произошло на одной из центральных магистралей в Восточном административном округе столице — на Сиреневом бульваре, у дома № 4.

Мужчина провалился в трубу глубиной в четыре метра. Приехавшие на место медики констатировали его смерть. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит собрать улики и установить все обстоятельства произошедшего.

По данным источника «360», для извлечения тела мужчины из трубы спасатели использовали альпинистское снаряжение.

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