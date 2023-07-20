20 июля 2023, 10:32
Мужчина упал в коллектор на севере Москвы
Мужчина провалился в коллектор на улице Вучетича на севере Москвы
У дома № 9а, строение 1, на улице Вучетича мужчина упал в коллектор. Об этом сообщил источник «360».
По его информации, мужчина провалился в люк глубиной примерно от полутора до трех метров. Источник уточнил, что когда очевидец звонил в скорую, человек был еще жив.
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На место прибыли врачи и экстренные службы. Они зафиксировали смерть мужчины и вызвали следственную группу.
Здание, у которого произошло ЧП, — Клинический центр челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии МГМСУ имени Евдокимова.
Ранее «Газель» и КамАЗ столкнулись на востоке Москвы, людей зажало в машинах. Данных и гибели пострадавших нет.
Москва 2023
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