Эксклюзив 20 июля 2023, 10:32 Мужчина упал в коллектор на севере Москвы Мужчина провалился в коллектор на улице Вучетича на севере Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

У дома № 9а, строение 1, на улице Вучетича мужчина упал в коллектор. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, мужчина провалился в люк глубиной примерно от полутора до трех метров. Источник уточнил, что когда очевидец звонил в скорую, человек был еще жив.

Реклама

На место прибыли врачи и экстренные службы. Они зафиксировали смерть мужчины и вызвали следственную группу.

Здание, у которого произошло ЧП, — Клинический центр челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии МГМСУ имени Евдокимова.

Ранее «Газель» и КамАЗ столкнулись на востоке Москвы, людей зажало в машинах. Данных и гибели пострадавших нет.