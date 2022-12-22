22 декабря 2022, 14:31
Мужчина упал в глубокий котлован на стройке в Петербурге и смог выжить
Рабочий упал в 15-метровый котлован на одной из строек в Санкт-Петербурге. Несмотря на большую высоту, мужчина смог выжить. Об этом сообщил «Пятый канал».
Ситуация произошла в Невском районе на Фарфоровской улице. Спустя несколько минут после происшествия на место прибыли сотрудники МЧС. С помощью троса они достали пострадавшего. Мужчине удалось выжить.
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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося, написало utro.ru.
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