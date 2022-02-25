Мужчина упал со скалы в Бахчисарайском районе Крыма

Мужчина упал со скалы в районе горы Саблу-Кая в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

Размер скалы составлял около 15 метров. Мужчина 1987 года рождения отправился погулять по склону и сорвался вниз. На место происшествия прибыли сотрудники ГКУ «Крым-Спас». Пострадавшего эвакуировали на специальных носилках и быстро доставили в больницу.

«При помощи специальных носилок сотрудники ГКУ „Крым-Спас“ эвакуировали пострадавшего 1987 года рождения по сложному горному рельефу к ожидающему автомобилю скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Крым.