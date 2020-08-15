Мужчина упал с крыши вовремя строительных работ в Москве

В субботу рабочий упал с восьмиэтажного дома вовремя ремонтных работ в Москве. Пострадавший находится без сознания.

В доме 52 на Ленинском проспекте строитель упал с крыши. По словам жителя дома, ремонтные работы на крыше продолжались больше недели, сообщил «360» источник.

По предварительным данным, это мужчина. Очевидцы отмечают, что сначала им показалось, что сорвались балки. Позже горожане обнаружили строителя и вызвали скорую.