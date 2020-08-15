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    15 августа 2020, 10:43

    Мужчина упал с крыши вовремя строительных работ в Москве

    Анастасия Калинина , Денис Малышев

    В субботу рабочий упал с восьмиэтажного дома вовремя ремонтных работ в Москве. Пострадавший находится без сознания.

    В доме 52 на Ленинском проспекте строитель упал с крыши. По словам жителя дома, ремонтные работы на крыше продолжались больше недели, сообщил «360» источник.

    По предварительным данным, это мужчина. Очевидцы отмечают, что сначала им показалось, что сорвались балки. Позже горожане обнаружили строителя и вызвали скорую.

    Новости SMI.FM