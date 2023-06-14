Эксклюзив 14 июня 2023, 12:19 Мужчина упал с Крымского моста в Москве МЧС на катере разыскивает мужчину, который упал с Крымского моста в Москве РИА «Новости»

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В Москве спасатели заметили, как мужчина упал в воду с Крымского моста. Источник «360» заявил, что на его поиски бросили катер и водолазов.

Очевидцами ЧП стали сами спасатели, когда патрулировали территорию. В 10:35 они заметили, как мужчина сорвался с Крымского моста через Москва-реку в воду и не вынырнул. К поискам подключили катер МЧС и водолазов.

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В Южном Бутове мужчина заперся в квартире, ранил ножом супругу и дочь. Соседи вызвали полицию после того, как он вышел на балкон и сел, свесив ноги с высоты шестого этажа. Впоследствии москвич упал.