Мужчина упал с четвертого этажа в Саратове. Уточняется, что он занимался промышленным альпинизмом. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Уточняется, что перед происшествием он находился в квартире со своими друзьями. Мужчина решил показать им техники спуска. Он спускался из окна квартиры с тросом, но в результате произошел несчастный, и мужчина сорвался вниз. К моменту приезда скорой помощи он уже умер. Полицейские проведут проверку происшествия.