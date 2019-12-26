Мужчина упал под поезд на станции столичного метро «Китай-город»

Неосторожный мужчина упал с платформы под прибывающий поезд на станции Московского метрополитена «Китай-город». Его удалось вовремя поднять с жесткого пути. Об этом сообщила пресс-служба УВД столичной подземки.

По данным полиции, инцидент произошел 26 декабря в районе 08:15. После того, как мужчину подняли на платформу, сотрудники правопорядка вызвали скорую помощь. Пассажира осмотрели — на первый взгляд, он не получил никаких травм. Более подробной информации о его состоянии пока нет.

После инцидента пресс-служба Московского метро сообщила на своей странице в Twitter, что из-за происшествия на Калужско-Рижской линии не ходили поезда от станции «Октябрьская» до станции «Проспект Мира», а в обратном направлении поезда ехали с увеличенными интервалами. Движение восстановили и ввели в график спустя 30 минут после случившегося. 25 декабря на станции «Пушкинская» с платформы на жесткий путь упала девушка. Ее передали медикам.