Мужчина упал под колеса поезда в Екатеринбурге

«Мужчина попал под маневровый тепловоз № 2148 на перегоне Садовая — пост Пышма, в районе поселка Молебка на подъездных путях „Уралмашзавода“. На место приезжала скорая помощь», — пояснил источник в правоохранительных органах.

По информации сайта «Дни.ру», медики оказали потерпевшему необходимую помощь.

«Мужчина с предварительным диагнозом травматическое деформирование левой стопы госпитализирован в ГКБ № 36 Екатеринбурга. Сотрудники полиции уже установили его личность», — добавил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых

В настоящее время сыщики выясняют обстоятельства инцидента.