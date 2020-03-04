04 марта 2020, 14:33
Мужчина упал под колеса поезда в Екатеринбурге
Прохожий попал под поезд на подъездных путях к «Уралмашзаводу» в Екатеринбурге. Сначала его посчитали мертвым, однако пострадавшему удалось выжить. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Мужчина попал под маневровый тепловоз № 2148 на перегоне Садовая — пост Пышма, в районе поселка Молебка на подъездных путях „Уралмашзавода“. На место приезжала скорая помощь», — пояснил источник в правоохранительных органах.
По информации сайта «Дни.ру», медики оказали потерпевшему необходимую помощь.
«Мужчина с предварительным диагнозом травматическое деформирование левой стопы госпитализирован в ГКБ № 36 Екатеринбурга. Сотрудники полиции уже установили его личность», — добавил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых
В настоящее время сыщики выясняют обстоятельства инцидента.