Мужчина упал на рельсы в московском метро и погиб

В столичной подземке в районе 13:00 случилось ЧП. Мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд на станции «Домодедовская». Как сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, он погиб.

Ранее Московский метрополитен сообщил на своей странице в Twitter об остановке движения от станции «Алма-Атинская» до станции «Орехово» из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.

После того, как тело погибшего мужчины подняли, график движения восстановили в течение получаса. Более подробной информации о происшествии пока нет. Полицейские начали проверку всех обстоятельств ЧП.