Мужчина упал на рельсы на «серой» ветке московского метро

Мужчина упал на рельсы на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. Об этом «360» рассказали в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Мужчина упал на рельсы 21 сентября, в 16:19. По предварительным данным, он скончался от полученных травм.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии изначально временно приостановили на участке от станции «Нагорная» до «Пражской». Эту информацию разместил в своем Twitter Московский метрополитен. В обратном направлении поезда направлялись с увеличенными интервалами. Сотрудники метро делали «все возможное для скорейшего восстановления движения».

Горожан просили пользоваться другими линиями метро и наземным транспортом.

В 16:48 движение на «серой» ветке восстановили. Теперь поезда идут по штатному расписанию и в соответствии с графиком.