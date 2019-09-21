  • Мужчина упал на рельсы на «серой» ветке московского метро

    21 сентября 2019, 17:25

    Алена Макаренко

    Мужчина упал на рельсы на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. Об этом «360» рассказали в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

    Мужчина упал на рельсы 21 сентября, в 16:19. По предварительным данным, он скончался от полученных травм.

    Полицейские выясняют причины и обстоятельства ЧП.

    Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии изначально временно приостановили на участке от станции «Нагорная» до «Пражской». Эту информацию разместил в своем Twitter Московский метрополитен. В обратном направлении поезда направлялись с увеличенными интервалами. Сотрудники метро делали «все возможное для скорейшего восстановления движения».

    Горожан просили пользоваться другими линиями метро и наземным транспортом.

    В 16:48 движение на «серой» ветке восстановили. Теперь поезда идут по штатному расписанию и в соответствии с графиком.