Мужчина упал на рельсы на «красной» линии метро Москвы

В Москве на станции метро «Красные ворота» Сокольнической «красной» линии с платформы на пути упал молодой мужчина. Об этом «360» сообщила пресс-служба столичного МВД.

Инцидент произошел около 20:40 . Мужчина упал на жесткий путь под прибывающий поезд метрополитена. Дежурившие на станции сотрудники полиции сразу вызвали скорую. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Мужчина скончался. Прибывшие на место медики констатировали смерть 22-летнего жителя столицы. Полиция проводит проверку по факту гибели молодого человека. Выясняются обстоятельства произошедшего. После происшествия движение поездов от «Комсомольской» до «Парка культуры» приостановили. Сейчас поезда следуют с увеличенным интервалом. Постепенно движение войдет в график.