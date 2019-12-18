Мужчина упал и умер на катке на Красной площади

20-летний москвич скончался в больнице после того, как упал на катке на Красной площади. Врачи боролись за его жизнь в течение недели.

Молодой человек упал во время катания на коньках на Красной площади 9 декабря. Врачи увезли его в больницу, где у него диагностировали тяжелые травмы головы, субдуральное кровоизлияние, сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в оперативных службах.

«Молодой человек пояснил, что упал на катке на Красной площади. Врачи боролись за жизнь пациента, но 17 декабря он скончался», — сообщил источник агентства.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Следователи начали проверку.