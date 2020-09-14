14 сентября 2020, 14:10
Мужчина упал без сознания на Невском проспекте
Трагический инцидент произошел на Невском проспекте в Петербурге. Прохожий упал без сознания прямо на оживленной улице, неравнодушные люди вызвали ему скорую. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Все произошло у 118-го дома по Невскому проспекту. Мужчине стало плохо, он схватился за грудь и упал на землю. Какое-то время люди не решались к нему подойти, чтобы помочь. Устанавливаются причины инцидента.