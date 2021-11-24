Мужчина умер за рулем машины в Москве

Житель Москвы умер в тот момент, когда находился за рулем автомобиля. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Ситуация произошла на Привольной улице. Водитель Porsche почувствовал себя плохо за рулем. В результате автомобиль врезался в стену дома.

«По предварительным данным, 74-летний мужчина-водитель погиб по причине плохого самочувствия», — рассказали в ведомстве.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства случившегося выясняют.