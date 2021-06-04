Мужчина умер во время тренировки с чемпионом России по бадминтону

В Москве во время тренировки с чемпионом России по бадминтону умер 50-летний мужчина. Погибшим оказался директор по информационным технологиям одной из компаний Александр А.

Администраторы бассейна «Чайка» подтвердили «360» информацию о смерти мужчины, подробностей они не сообщили.

По данным РЕН ТВ, мужчина занимался бадминтоном под руководством 26-летнего чемпиона России Александра Зинченко. После нескольких партий они сели передохнуть, после чего мужчине стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, приехавшие врачи констатировали смерть.

По данным издания, мужчина умер во время тренировки в спортзале в бассейне «Чайка» в Турчаниновом переулке.

Бывший полузащитник итальянской футбольный команды Джузеппе Перино умер в возрасте 29 лет от инфаркта. Это произошло 1 июня во время памятного матча в честь его брата Рокко, который умер в 24 года в 2018 году от сердечного приступа.

Ранее в Испании незадолго до матча скончался 19-летний футбольный арбитр Фернандо Алькарас Берналь. Смерть наступила на предматчевой разминке.