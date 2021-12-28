Мужчина умер во время матча по мини-футболу в Челябинске

Мужчина умер во время матча по мини-футболу в челябинском спорткомплексе. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения области.

По данным сайта «Дни.ру», мужчина потерял сознание прямо на поле. Очевидцы вызвали скорую и попытались оказать мужчине первую помощь.

«Скорая прибыла через 14 минут. Реанимационные действия не помогли», — рассказали в ведомстве.

Мужчину спасти не удалось.