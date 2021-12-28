28 декабря 2021, 14:52
Мужчина умер во время матча по мини-футболу в Челябинске
Мужчина умер во время матча по мини-футболу в челябинском спорткомплексе. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения области.
По данным сайта «Дни.ру», мужчина потерял сознание прямо на поле. Очевидцы вызвали скорую и попытались оказать мужчине первую помощь.
«Скорая прибыла через 14 минут. Реанимационные действия не помогли», — рассказали в ведомстве.
Мужчину спасти не удалось.