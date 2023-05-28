28 мая 2023, 22:31
Мужчина умер в торговом центре Москвы
Мужчина умер по неустановленным причинам в торговом центре Москвы
Мужчина умер по неизвестным причинам в торговом центре на Ходнской бульваре в Москве. Туда 22-летний посетитель пришел в компании друзей, сообщила столичная прокуратура.
Все случилось днем 28 мая. Еще один находившийся в компании 20-летний мужчина госпитализирован. Причину смерти молодого человека установит судебно-медицинская экспертиза.
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«Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты проверочных мероприятий, проводимых следственным органом, а также принятие решения по результатам процессуальной проверки», — сказано в сообщении.
Ранее в Бийске Алтайского края шестиклассник умер при невыясненных обстоятельствах у себя дома. Тело подростка нашли на домашнем турнике.
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