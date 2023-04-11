11 апреля 2023, 23:45
Мужчина умер в поезде Петербург — Самара
Пассажир поезда Петербург — Самара умер в дороге. Тело обнаружили попутчики. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на транспортную полицию.
Поезд сделал остановку на станции Сызрань-1. В вагон зашли врачи скорой помощи, которые подтвердили смерть мужчины.
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Спустя время удалось установить личность погибшего. Он оказался 35-летним уроженцем Тольятти. На данный момент сотрудники органов выясняют причины смерти, уточнили «Невские новости».
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