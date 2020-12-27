Мужчина умер в московском метро при задержании

Вечером 26 декабря мужчина попытался сломать банкомат в вестибюле станции «Щукинская» московского метро. Полицейские сделали ему замечание, но он никак не отреагировал. Стражи порядка решили разобраться с мужчиной в отделе, однако во время задержания он начал сопротивляться, а потом потерял сознание и умер.

«Он оказал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление. В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве. Полиция начала проверять обстоятельства смерти человека на «Щукинской». Эксперты установят причину смерти мужчины.