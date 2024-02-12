12 февраля 2024, 10:58
Мужчина умер в Казани, пытаясь отмыть автоцистерну с токсичным веществом
МЧС: в Казани мужчина умер при попытке отмыть автоцистерну с токсичным веществом
Один мужчина погиб, а второй попал в больницу после попытки отмыть емкость пустой автоцистерны для перевозки токсичного вещества гексена. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. ЧП произошло в Казани.
Информация о происшествии поступила в ведомство минувшей ночью. Мужчины пытались отмыть емкость автоцистерны на Тульской улице.
Позвонивший в МЧС уточнил, что оба потеряли сознание и лежат внутри автоцистерны. На место направили пожарный расчет ПСЧ-16. Прибывшие специалисты в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе спустились внутрь цистерны, надели на пострадавших маски и достали наружу, где передали врачам.
Медики пытались сделать все необходимое, но, несмотря на реанимационные действия, один из мужчин 1984 года рождения умер на месте происшествия. Второго пострадавшего 1989 года рождения доставили в больницу с острым отравлением химическим веществом.
В обстоятельствах случившегося теперь разбирается прокуратура. Специалисты проверят соблюдение требований законодательства об охране труда и при наличии оснований примут меры реагирования.
Татарстан
МЧС РФ
Реклама
Реклама