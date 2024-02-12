Происшествия 12 февраля 2024, 10:58 Мужчина умер в Казани, пытаясь отмыть автоцистерну с токсичным веществом МЧС: в Казани мужчина умер при попытке отмыть автоцистерну с токсичным веществом МЧС Татарстана / Telegram

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Один мужчина погиб, а второй попал в больницу после попытки отмыть емкость пустой автоцистерны для перевозки токсичного вещества гексена. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. ЧП произошло в Казани.

Информация о происшествии поступила в ведомство минувшей ночью. Мужчины пытались отмыть емкость автоцистерны на Тульской улице.

Позвонивший в МЧС уточнил, что оба потеряли сознание и лежат внутри автоцистерны. На место направили пожарный расчет ПСЧ-16. Прибывшие специалисты в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе спустились внутрь цистерны, надели на пострадавших маски и достали наружу, где передали врачам.

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Медики пытались сделать все необходимое, но, несмотря на реанимационные действия, один из мужчин 1984 года рождения умер на месте происшествия. Второго пострадавшего 1989 года рождения доставили в больницу с острым отравлением химическим веществом.

В обстоятельствах случившегося теперь разбирается прокуратура. Специалисты проверят соблюдение требований законодательства об охране труда и при наличии оснований примут меры реагирования.