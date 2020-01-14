Мужчина умер в Калининграде в очереди за пенсией

Пенсионер пришел в учреждение, чтобы решить личный вопрос о выплатах. Однако прямо в очереди ему стало плохо.

Сотрудники ПФР вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался до приезда медиков. Отмечается, что тело пенсионера пролежало в отделении еще около часа, до приезда правоохранителей.

Как сообщил портал «Дни.ру», предположительно, причиной смерти калининградца стала острая сердечная недостаточность.