Мужчина умер после взрыва банкомата в Череповце

Банкомат взорвался в Череповце. В результате ЧП погиб мужчина. Предположительно, он пытался украсть деньги.

Случай произошел около 05:00 во вторник, 8 октября. Банкомат располагался на первом этаже в многоэтажном доме 18 на улице Моченкова. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Фото с места происшествия опубликовал портал Vologda Poisk.

При этом несущие конструкции здания остались не тронуты. Жителям дома эвакуация не потребовалась.

По данным ведомства, погибшим оказался 37-летний житель Петрозаводска. Он пытался вскрыть автомат с помощью газового оборудования.

Следователи осмотрели место происшествия. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки представители СК примут процессуальное решение.