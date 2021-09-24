Мужчина умер после трюка с заглатыванием змеи под Архангельском

Трюк с заглатыванием змеи стал смертельным для жителя Харабалинского района Архангельской области. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление ядом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СУСК России по региону.

«По предварительным данным, житель Харабалинского района, находясь в поле, развлекал своих знакомых, помещая в рот змею. В результате указанных действий змея укусила мужчину за язык», — отмечается в сообщении.

Пострадавший был доставлен в реанимацию в местную больницу, однако спустя несколько минут он скончался. Врачи назвали предварительную причину смерти. По их словам, мужчина умер от отравления ядом.

Ахтубинский межрайонный следственный отдел организовал проверку по данному происшествию. В настоящий момент опрашиваются возможные свидетели и устанавливаются детали трагедии.