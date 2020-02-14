Мужчина умер после пожара на уральском заводе «Русский хром 1915»
После пожара на заводе «Русский хром 1915» в больницу с сильнейшими ожогами попали три человека: мужчина и две женщины. Мужчина скончался утром, в 06:00 (04:00 по московскому времени), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городской больницы Первоуральска.
Собеседник агентства рассказал, что одна из пострадавших женщин находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Пожар на заводе в Свердловской области произошел 13 февраля. При переключении с основного электроснабжения на резервное произошло замыкание в трансформаторе, загорелся цех пароснабжения. Пострадали три человека, двоих доставили в больницу Первоуральска. Одну женщину вертолетом отправили в Екатеринбург.
Старший помощник регионального прокурора Марина Канатова сообщала журналистам, что у пострадавших ожоги 80% тела. После пожара возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
АО «Русский хром 1915» в Первоуральске производит хромовые соединения технической и реактивной квалификации. Входит в MidUral Group.