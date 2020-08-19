Мужчина умер после побега из больницы в Петербурге

По данным сайта «Дни.ру», мужчина отдыхал в баре с друзьями. После они вышли на улицу и начали в шутку пинать друг друга. Парень не удержал равновесие, упал и ударился головой об асфальт.

Очнулся он в Мариинской больнице. Врачи сказали, что травма серьезная и запретили покидать медучреждение, но парень все равно сбежал за сигаретами. Обратно его не пустили охранники.

Спустя несколько часов молодой человек скончался от кровоизлияния в мозг. В больнице проверяют сотрудников по статье за халатность.