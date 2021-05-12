Мужчина умер после падения с квадроцикла в Ленинградской области

ДТП с участием квадроцикла произошло в Ленинградской области. Местный житель, находившийся на пассажирском сидении транспортного средства, скончался от полученных трамв на месте. Об этом сообщили «Невские новости».

Двое мужчин в садоводстве «Шлиссельбуржец» Кировского района ЛО захотели покататься на четырехколесном транспорте. Поездка закончилась, когда 37-летний водитель не справился с управлением и перевернулся вместе с квадроциклом. Водителя доставили в больницу. Врачи оценили его состояние как тяжелое.