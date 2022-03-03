Мужчина умер после избиения 18-летним парнем в Краснодарском крае

Тело мужчины обнаружили в поселке Ильский Краснодарского края. Предполагается, что погибшего избил знакомый и оставил на улице, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СК.

По версии следствия, 18-летний парень и 43-летний мужчина вместе выпивали у одного из них дома. Когда приятели пошли в магазин за «добавкой», между ними возник конфликт. Молодой человек избил мужчину и оставил его на улице, считают полицейские. От полученных травм пострадавший скончался. Подозреваемого задержали.