Происшествия 13 февраля 2024, 19:30 Мужчина умер после глотка минералки с уксусом во Владикавказе Меняйло: умер житель Владикавказа, выпивший уксус вместо минеральной воды РИА «Новости»

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Скончался житель Владикавказа, который получил ожог пищевода после глотка из бутылки минеральной воды «Джермук». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

«К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», — написал он.

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Меняйло отметил, что правоохранительные органы и Роспотребнадзор устанавливают обстоятельства произошедшего. По словам главы республики, для экспертизы изъяли 24 упаковки воды, необходимые оперативные мероприятия продолжаются.

Жителей Северной Осетии призвали не пить минералку «Джермук» до установления всех причин произошедшего ЧП.

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий минеральной воды «Джермук», писали «Известия». На территории России продавали порядка 2,5 миллиона бутылок из этой партии.