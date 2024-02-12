Эксклюзив 12 февраля 2024, 07:26 Мужчина умер под колесами электрички в Рассудово Источник «360»: в ТАО Москвы электричка сбила мужчину РИА «Новости»

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В Троицком административном округе Москвы на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины. Очевидец заявил, что его сбила электричка, сообщил источник «360».

Звонок в экстренные службы поступил 12 февраля около 05:30. Заявитель сообщил, что в поселке Рассудово поселения Новофедоровского на путях лежал 28-летний мужчина. Его сбила электричка. К месту происшествия выехали специалисты, в том числе следственная группа.

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