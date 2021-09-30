Мужчина умер на пешеходном переходе в Уфе

В центре башкирской столицы на пешеходном переходе умер 68-летний мужчина. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на республиканскую Автоинспекцию.

По данным издания, пенсионер скончался накануне. Водитель иномарки Volkswagen Polo пропустил мужчину, когда тот переходил дорогу на пересечении улиц Кирова и Мустая Карима. При падении он задел проезжающее мимо авто. Медики рассказали, что смерть наступила по состоянию здоровья.